В РФ пятый день подряд фиксируют более 900 смертей от COVID-19, число заболевших за неделю – самое высокое в году

Россия находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19 Фото: ЕРА

Об этом сообщил сайт правительственного штаба по борьбе с коронавирусом.

6 858 119 пациентов выздоровели, а 216 415 скончались, в том числе 962 – за последние сутки. Уровень суточной смертности последние пять дней в РФ не опускается ниже отметки 924 (такое число умерших было 7 октября). Накануне в РФ был зафиксирован очередной рекорд смертности – 968 летальных случаев за сутки.

По подсчетам ТАСС, число случаев заражения коронавирусной инфекцией за неделю стало максимальным в 2021 году.