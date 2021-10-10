В ВОЗ заявили, что в борьбе с пандемией COVID-19 пройдено около 60% "маршрута"

"Надеюсь, что скоро мы пройдем 60% маршрута. Но не исключено, что нам предстоит взойти на очередную неожиданную гору. Было бы преждевременно говорить, что мы собираемся пересечь [финиш] в ближайшее время – это не так. Для этого слишком много неизвестного", – сказала она.

Сваминатан отметила, что есть вероятность появления в будущем новых вариантов коронавируса.