Рост ВВП Украины в 2021 году может составить около 4%, но помешать этому может новая волна COVID-19 – Шмыгаль

"Мы ожидаем, что в этом году рост ВВП составит около 4% и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Единственное, что может помешать этому сценарию, – это очередная мощная волна коронавируса, из-за которой придется вводить дополнительные карантинные ограничения", – написал глава правительства.

По его словам, росту экономики будут способствовать стабильно растущий потребительский спрос, рост инвестиций, рост сельского хозяйства и другое.