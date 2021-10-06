Шмыгаль спрогнозировал рост ВВП Украины в 2022 году

Шмыгаль: Мы ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5% Фото: kmu.gov.ua

Премьер сказал, что инвестиции в развитие инфраструктуры дали положительный результат.

"Возьмем прошлый год и текущий. Прошлый год был тяжелым для мира с точки зрения коронакризиса. Госинвестиции в размере более 100 млрд [грн] в развитие инфраструктуры вызвали хороший мультипликативный эффект в экономике. Классика: инвестированные государством в экономику и инфраструктуру деньги дают мультипликатор 5, то есть они пять раз прорабатывают экономику с точки зрения налогов, зарплаты, реинвестиций. Я убежден, что это был один из важнейших факторов того, почему экономика государства упала не на ожидаемые 12%, как прогнозировали часть наших международных партнеров и аналитических центров, а на 4% ВВП – это один из самых низких показателей. При том, что у нас был довольно тяжелый локдаун весной, мы были заблокированы, но экономику не потеряли", – рассказал Шмыгаль.

По его словам, эксперты подтверждают, что такая динамика падения ВВП является эффектом от инвестиций.

"В этом году мы продолжаем благодаря этому наращивать темп экономического развития. Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5% – это тоже результат инвестиций", – добавил глава правительства.