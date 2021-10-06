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Шмыгаль спрогнозировал рост ВВП Украины в 2022 году

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Шмыгаль: Мы ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5%
Шмыгаль: Мы ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5%
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что в 2022 году рост ВВП составит до 5%. Об этом он рассказал в интервью LB.ua, опубликованном 5 октября.

Премьер сказал, что инвестиции в развитие инфраструктуры дали положительный результат. 

"Возьмем прошлый год и текущий. Прошлый год был тяжелым для мира с точки зрения коронакризиса. Госинвестиции в размере более 100 млрд [грн] в развитие инфраструктуры вызвали хороший мультипликативный эффект в экономике. Классика: инвестированные государством в экономику и инфраструктуру деньги дают мультипликатор 5, то есть они пять раз прорабатывают экономику с точки зрения налогов, зарплаты, реинвестиций. Я убежден, что это был один из важнейших факторов того, почему экономика государства упала не на ожидаемые 12%, как прогнозировали часть наших международных партнеров и аналитических центров, а на 4% ВВП – это один из самых низких показателей. При том, что у нас был довольно тяжелый локдаун весной, мы были заблокированы, но экономику не потеряли", – рассказал Шмыгаль. 

По его словам, эксперты подтверждают, что такая динамика падения ВВП является эффектом от инвестиций. 

"В этом году мы продолжаем благодаря этому наращивать темп экономического развития. Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5% – это тоже результат инвестиций", – добавил глава правительства. 

Контекст:

Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.  В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года. 

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, инвестиции, ВВП, экономика, рост ВВП, мультипликатор, Денис Шмыгаль, пандемия
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