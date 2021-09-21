"Наш край": Занижая прогнозный показатель инфляции, правительство сознательно экономит на бедных

"Кабмин безответственно хвастается тем, что увеличивает расходы на социальную защиту и соцобеспечение в проекте бюджета 2022 на 7,3 млрд. Красиво звучит? Только это всего лишь +2,3%. А инфляция уже сейчас заложена в бюджет – 6,2%. Простая математика – в проект бюджета 2022 заложено уменьшение социальных выплат на 3,9%. Другими словами, наиболее незащищенные украинцы, согласно планам правительства, в 2022 году будут жить еще беднее, чем в 2021 году", – считает Шахов.

Народный депутат добавил, что Кабинет Министров не предпринял ничего, чтобы проиндексировать соцвыплаты согласно реальному уровню инфляции.

"Правительство планирует их индексацию на прогнозируемый уровень инфляции плюс 2%, то есть на 8,2% в течение 2022 года. Это означает, что прожиточный минимум, заложенный в проект госбюджета-2022, так и останется в два раза ниже фактического (2589 грн против 4347 грн). Есть основательные причины считать, что будет повтор ситуации 2021-го, когда индексация и так скудного прожиточного минимума будет ниже фактической инфляции (прогнозировали 7,3%, фактически будет больше 10%). А к этому минимуму привязаны все социальные выплаты – для малообеспеченных одиноких матерей, детей, минимальная пенсия и т. д. – то есть в минусе будут все украинские граждане, которые получают социальные выплаты из бюджета. Создается впечатление, что, занижая прогнозный показатель инфляции, правительство сознательно экономит на бедных", – заявил политик.

По его словам, заявления об увеличении субсидий не отвечают настоящим цифрам бюджета.

"В 2021 году на субсидии было предусмотрено 35,2 млрд грн. Этих денег, как и прогнозировалось, правительству не хватило. Сейчас Верховная Рада должна внести изменения в госбюджет и "доложить" в статью 12 млрд. 9 млрд пойдет на текущие выплаты, а 3 млрд – аванс за январь 2022 года. То есть фактически субсидии в 2021 году забирают (и правительство прекрасно это видит) 44,2 млрд грн. В проекте госбюджета-2022 на субсидии предусмотрено 41,4 млрд грн. Это – минус 2,8 млрд. И эту цифру команда [премьер-министра Дениса] Шмыгаля закладывает, зная какими темпами будут расти тарифы на коммунальные услуги. То есть задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги однозначно увеличит текущий уровень в более чем 70 млрд грн", – отметил Шахов.

Нардеп подчеркнул, что при этом правительство экономить на своем финансировании не собирается.

"По сравнению с 2021 годом предусмотрено увеличение расходов на Кабмин (+7%), на Офис генерального прокурора (+17%), Государственную таможенную службу (+4%), Государственную налоговую службу (+5%). Манипуляции об уменьшении финансирования некоторых госструктур тоже рассчитаны на людей, которые не вспомнят, как им увеличили финансирование в прошлом году. Например, на аппарат Верховной Рады в 2022 году заложено уменьшение расходов на 8%, но в 2021 году они выросли на 46%! Аналогичная ситуация и с Государственным управлением делами – в 2022 году предусматривается уменьшение расходов на 12% после их увеличения в 2021 году на 33%. И вообще увеличение расходов на власть в 2022 году по сравнению с 2020 годом составит плюс 35%", – заявил он.

В партии "Наш край" добавили, что начинать экономию нужно не с наиболее бедных украинцев, а с чиновников.

"Партия настаивает на пересмотре социальных статей госбюджета в сторону увеличения финансирования субсидий и социальных выплат. В то же время необходимо пересмотреть прожиточный минимум с тем, чтобы привести его к реальным размерам. Правительство должно учитывать опыт прошлых лет со стремительным ростом инфляции. Только при таких условиях можно говорить о реалистичности бюджета. Первыми затянуть пояса должны чиновники. Ни о каком увеличении расходов на власть не может идти речь, пока не будет обеспечено финансирование социальных статей бюджета в полном объеме", – подытожили в "Нашем крае".