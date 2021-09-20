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Госстат улучшил оценку роста ВВП во II квартале до 5,7%

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Реальный ВВП во II квартале снизился на 0,7% по сравнению с I кварталом 2021 года
Реальный ВВП во II квартале снизился на 0,7% по сравнению с I кварталом 2021 года
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Во II квартале 2021 года реальный ВВП Украины упал по сравнению с предыдущим кварталом на 0,7% с учетом сезонных колебаний, а по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 5,7%. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, опубликованные 20 сентября (.doc).

Номинальный ВВП составил 1169,4 млрд грн (28 189 грн в пересчете на одного человека).

Наибольший рост зафиксирован в секторе сферы услуг по размещению и организации питания – на 35% по сравнению с II кварталом 2020 года. Рост 17,8% зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности, 10,2% – в сфере образования, 9,6% – в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности, 9,1% – в сфере искусства и развлечений.

Инфографика: ukrstat.gov.ua
Инфографика: ukrstat.gov.ua

В то же время падение Госстат зафиксировал в сельском хозяйстве (на 10,6%), в госуправлении, обороне и сфере соцстрахования (на 4,7%) и в поставках электроэнергии и газа (на 1,9%).

Ранее Госстат оценивал рост ВВП во втором квартале 2021 года в 5,4% по сравнению с первым.

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.  В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года. 

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Из-за быстрого распространения заболевания многие страны ввели жесткий карантин, деловая активность в мире существенно снизилась.

Теги: Украина, ВВП, экономика, Госстат
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