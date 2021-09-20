Госстат улучшил оценку роста ВВП во II квартале до 5,7%

Реальный ВВП во II квартале снизился на 0,7% по сравнению с I кварталом 2021 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Номинальный ВВП составил 1169,4 млрд грн (28 189 грн в пересчете на одного человека).

Наибольший рост зафиксирован в секторе сферы услуг по размещению и организации питания – на 35% по сравнению с II кварталом 2020 года. Рост 17,8% зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности, 10,2% – в сфере образования, 9,6% – в сфере транспорта, почтовой и курьерской деятельности, 9,1% – в сфере искусства и развлечений.

Инфографика: ukrstat.gov.ua

В то же время падение Госстат зафиксировал в сельском хозяйстве (на 10,6%), в госуправлении, обороне и сфере соцстрахования (на 4,7%) и в поставках электроэнергии и газа (на 1,9%).

Ранее Госстат оценивал рост ВВП во втором квартале 2021 года в 5,4% по сравнению с первым.