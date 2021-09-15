Мировой долг приближается к рекордным $300 трлн

Во втором квартале 2021 года долг вырос на $4,8 трлн. Представитель института финансов Эмре Тифтик заявил, что если заимствования продолжатся такими темпами, мировой долг превысит $300 трлн, написало Reuters.
Эксперты отметили, что доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в 2020 году – с 362% в первом квартале до 353% во втором. Пять стран – Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан – имеют отношение долга к ВВП на уровне, который был до пандемии коронавируса.
Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах, их долг вырос на $3,5 трлн и составил $92 трлн.
Совокупный уровень долга включает в себя государственный долг, долги физических и юридических лиц.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В связи с карантином, введенным для борьбы с распространением вируса, во многих странах были закрыты предприятия, что спровоцировало масштабный экономический кризис. По оценкам МВФ, это самый серьезный кризис со времен Великой депрессии.
В МВФ заявляли, что в 2020 году глобальная экономика из-за пандемии коронавируса уменьшилась на 3,5%.