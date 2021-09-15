Мировой долг приближается к рекордным $300 трлн

Совокупный уровень долга включает в себя государственный долг, долги физических и юридических лиц Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Во втором квартале 2021 года долг вырос на $4,8 трлн. Представитель института финансов Эмре Тифтик заявил, что если заимствования продолжатся такими темпами, мировой долг превысит $300 трлн, написало Reuters.

Эксперты отметили, что доля долга в мировом ВВП впервые сократилась после пика в 2020 году – с 362% в первом квартале до 353% во втором. Пять стран – Мексика, Аргентина, Дания, Ирландия и Ливан – имеют отношение долга к ВВП на уровне, который был до пандемии коронавируса.

Больше всего объемы долга выросли в развивающихся странах, их долг вырос на $3,5 трлн и составил $92 трлн.

Совокупный уровень долга включает в себя государственный долг, долги физических и юридических лиц.