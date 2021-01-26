В декабре госдолг Украины увеличился на 153,64 млрд грн – Минфин

На 31 декабря 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2,551 трлн грн, или $90,26 млрд, сообщило Министерство финансов Украины.

В декабре 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 153,64 млрд грн, в долларовом эквиваленте долг увеличился на $6,01 млрд. Об этом речь идет в информационной справке, опубликованной на сайте Министерства финансов Украины (.docх).

По состоянию на 31 декабря государственный и гарантированный государством долг составлял 2,551 трлн грн ($90,26 млрд). Из них госдолг – более 2,259 трлн грн ($79,90 млрд). Это 88,53% общей суммы долга. В структуре госдолга внешний составил 1,258 трлн грн ($44,51 млрд), внутренний – 1 трлн грн ($35,39 млрд), отмечено в справке.

Гарантированный государством долг составлял 292,7 млрд грн, в том числе внешний гарантированный долг – 260,41 млрд грн, внутренний – 32,29 млрд грн.

В сентябре 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте вырос, а в долларовом – уменьшился.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, граничный объем совокупного госдолга на 31 декабря 2020-го установлен на уровне 2,39 трлн грн.

По данным Минфина, в 2021 году Украина должна выплатить 585,13 млрд грн на обслуживание и выплату государственного долга, образовавшегося на 1 января 2021 года: 166,33 млрд грн – по внешним долгам и 418,8 млрд грн – по внутренним.