Министр экономики заявил о планах сократить теневую экономику Украины до 25% за три года

Об этом глава ведомства Алексей Любченко заявил 16 сентября в ходе первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины, проинформировала пресс-служба Минэкономики.

Сейчас, по его словам, уровень теневой экономики составляет 30% ВВП.

"Трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики до 25% будет разработан в ближайшее время", – сообщили в министерстве.

По словам Любченко, необходимость сократить уровень теневой экономики предусмотрена в Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года.