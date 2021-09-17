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Министр экономики заявил о планах сократить теневую экономику Украины до 25% за три года

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Любченко объявил о планах сократить долю теневой экономики в Украине
Любченко объявил о планах сократить долю теневой экономики в Украине
Фото: Міністерство економіки України / Facebook

Министерство экономики Украины планирует сократить долю теневой экономики до 25% ВВП в течение следующих трех лет.

Об этом глава ведомства Алексей Любченко заявил 16 сентября в ходе первого заседания Межведомственной рабочей группы по детенизации экономики Украины, проинформировала пресс-служба Минэкономики. 

Сейчас, по его словам, уровень теневой экономики составляет 30% ВВП. 

"Трехлетний план мероприятий по уменьшению тенизации экономики до 25% будет разработан в ближайшее время", – сообщили в министерстве. 

По словам Любченко, необходимость сократить уровень теневой экономики предусмотрена в Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года. 

Контекст:

Объем теневой экономики Украины, по подсчетам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, в 2019 году составил около 28% от объема официального ВВП страны. В 2020 году он достиг 30%

По оценке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.

В Нацбанке прогнозируют, что в 2021 году украинская экономика "почти наверстает потери от коронакризиса". По данным регулятора, ВВП вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022–2023 годах.

В январе Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 году. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

По оценкам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, падение ВВП Украины по итогам I квартала 2021 года может достичь 3%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, ВВП, экономика, Министерство экономики, Минэкономики, Алексей Любченко
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