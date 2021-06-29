Уровень теневой экономики в Украине в 2020 году достиг 30% от ВВП

Уровень теневой экономики в 2020 году на три процентных пункта больше показателя 2019 года Фото: depositphotos.com

"По предварительным расчетам Минэкономики, уровень теневой экономики в 2020 году составил 30% от объема официального ВВП, что на три процентных пункта больше показателя 2019 года", – заявили в ведомстве.

К росту тенизации экономики привело усложнение условий экономической деятельности на фоне карантинных мер. Это, в свою очередь, привело к желанию субъектов хозяйствования уменьшить риски потери лимитированных ресурсов.

Вместе с тем, полученный по итогам 2020 года рост уровня тенизации является меньшим по сравнению с ростом в течение предыдущих кризисных периодов (в частности, по итогам кризиса 2014-го). Также ситуация с пандемией привела к появлению новых каналов тенизации, так как была ограничена возможность использовать традиционные каналы.

Системными факторами, которые сдерживают процессы детенизации, являются низкий уровень защиты прав собственности и ликвидности фондового рынка, защиты прав инвесторов, несовершенство судебной системы, высокий уровень коррупции и наличие временно оккупированных территорий.