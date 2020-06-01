Возможное отключение системы электронного администрирования в период смены руководства налоговой – это открытие портала в преисподнюю теневой экономики

Про мышей и людей.

Начнем с "людей". Этот кризис переживут страны, которые не только обладают стратегией преодоления оного, но и политические элиты которых способны сесть на временную "диету".

А теперь про "мышей". Невыносимо тяжело придется государствам, где правительство управляет страной без реальной программы развития, которую еще только предстоит разработать, голосуя "цветными стикерами".

На самом деле, этот смысловой паноптикум нужен лишь для одной цели – сервировать стол для "жадных элит", которые не хотят сесть на диету даже в условиях беспрецедентного кризиса.

"Обслуга" элит также не желает работать за просто так. Я не доверяю данным Telegram-каналов, с их помощью можно дискредитировать любого чиновника, даже теоретически честного. Но. Если правда, что с 27 апреля по 15 мая сего года была отключена СМКОР (система мониторинга критериев оценки риска) в системе администрирования НДС, это говорит больше любых информационных вбросов.

В систему электронного администрирования загружаются миллионы налоговых накладных, и даже армии налоговиков не хватит для их оценки на предмет законности.

Именно поэтому и существует механизм автоматического отсева по различным критериям. Возможное отключение СМКОР в период смены руководства налоговой – это как открытие портала в преисподнюю теневой экономики, с отмывочными площадками и фиктивным НДС, когда государство за несколько дней может потерять миллиарды гривен. В условиях кризиса.

Потерять суммы, сопоставимые с тем, что мы выпрашиваем в МВФ, соглашаясь даже на унизительные требования вроде изменений устава "Нафтогазу", то есть идя на полное растворение государственной субъектности.

Нынешний "карантин" – это новая "война", на которую "все" спишут.

Некоторые политики уже смекнули, что "дно экономики" при правильном "дноуглублении" станет отличным трамплином для будущего "сильного премьера", который станет последним "вундерваффе" для сохранения рейтингов власти накануне осенних выборов. Уже сейчас готовится несколько статистических трюков, чтобы показать невиданный рост ВВП в первом-втором кварталах следующего года.

Метод искривления базы сравнения используется и сейчас с помощью изменения индикатива сборов: план по налогам на май снижен с 58 млрд грн до 39 млрд грн, благодаря чему и показано "перевыполнение" плана на 9%, хотя даже в сравнении с маем 2019 года это меньше на 9,5% и на 26,3% ниже, чем еще не скорректированный индикатив.

Многие правильно возразят, что, мол, карантин. Верно. Именно поэтому и нужно анализировать на основании старого индикатива, чтобы увидеть всю глубину падения, а не "замыливать око" несуществующим "перевыполнением" плана, которого не может быть априори.

Тем более что даже сниженный индикатив был во многом выполнен с помощью "ПриватБанка", который перечислил в бюджет 4 млрд грн в виде авансового платежа. Точно так же, как и будущие плановые показатели "перекроют" за счет других госпредприятий и банков, например "Нафтогазу".

Для адекватного анализа эффективности сборов уже сейчас нужно вычленить квазиискусственные отчисления госкомпаний в бюджет в отдельный показатель и анализировать индикатив без этих "ручных" налоговых поступлений. Но тогда статистика не будет такой "оптимистичной".

Всего этого могло бы и не случиться, если бы кадровая политика власти, и ранее не блиставшая, окончательно не сорвалась под откос в апреле этого года, возродив старый добрый олигархический консенсус: "Техас должны грабить техасцы".

Я всегда думал, почему "пипл хавает".

И ответ нашелся: всем уже надоело постоянно делегировать полномочия на управление страной бесконечной веренице политиков и партий, которые, как волны, растворяются в политическом "небытии", отрывая попутно кусочек "родного берега". По большому счету, у президента осталось времени всего-то до осени и главное, что он должен сделать, – это забрать у "жадных" чиновников свою личную "кредитную карту" народного доверия, ведь она явно не безлимитная. Иначе "пипл схавает".

Источник: Алексей Кущ / Facebook