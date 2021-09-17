Минобороны Украины задолжало военнослужащим почти 1,5 млрд грн – офис омбудсмена

"Поступают многочисленные обращения военнослужащих Вооруженных сил Украины и членов их семей относительно нарушения конституционных прав в связи с задолженностью по выплатам денежного обеспечения и других видов денежной помощи. На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1,466 млрд грн", – говорится в сообщении.

В офисе омбудсмена отметили, что большая часть указанной суммы – 1,271 млрд грн – долги по выплате денежной помощи на оздоровление.

"Также прекращено финансирование "боевых выплат" военнослужащим, выполняющим задачи в зоне проведения операции Объединенных сил", – рассказали в ведомстве.

На имя первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины Алексея Любченко направлено обращение с просьбой разобраться в ситуации, уведомили в офисе омбудсмена.