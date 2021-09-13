В интернет слили 53 млн записей о персональных данных украинцев – Офис омбудсмена

База может содержать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и другую информацию Фото: pixabay.com

Утечку информации в ходе мониторинга сайтов обнаружил департамент защиты персональных данных секретариата омбудсмена.

"На одном из сайтов выявлена база данных жителей Украины, которая может содержать персональные данные: фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры", – отметили в сообщении.

Омбудсмен направил письмо в Национальную полицию Украины, правоохранителям предложили внести информацию о сайте в Единый реестр досудебных расследований.