Учительницу, которая била ребенка в инклюзивном классе киевской школы, уволили – офис омбудсмена

Согласно информации Шевченковской районной в городе Киеве администрации, учительница уволена за совершение аморального поступка, не совместимого с продолжением данной работы (п. 3 ст. 41 Кодекса законов о труде Украины).

Заместителю директора школы объявили выговор. Также департамент образования администрации подал ходатайство об объявлении выговора директору школы.

"Также сообщается о проведении в начале 2021/2022 учебного года для педагогических работников психологических тренингов, обучения по предупреждению противоправных действий, проявлений жестокости и насилия в образовательном пространстве", – говорится в сообщении.

Контекст:

17 июня нардеп от "Слуги народа" Павел Сушко сообщил, что в инклюзивном классе киевской школы №58 учительница избила ученика первого класса. По информации политика, у ребенка – расстройства аутического спектра. Также нардеп сообщил, что руководство управления образования Шевченковского района Киева угрожало ассистентке.

В школе после информации об инциденте начали проверку.