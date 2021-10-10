Херсонская область приближается к "красной" зоне – Ляшко

Ляшко: В реанимационном отделении одной из больниц 25 коек и все заняты. И ни одного вакцинированного Фото: EPA

"Херсонская область приближается к "красному" уровню эпидемической опасности", – сказал министр.

Он напомнил, что если в регионе три дня подряд превышены два и больше индикаторных показателя, Минздрав созывает государственную комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По словам министра, комиссия соберется 11-го или 12 октября.

Он отметил, что посетил медучреждения области и центры вакцинации. По словам Ляшко, большинство пациентов c COVID-19, которые находятся в больницах области, не вакцинированы.

"В реанимационном отделении одной из больниц 25 коек и все заняты. И ни одного вакцинированного. В "ковидном" отделении, где лежат люди, с которыми мы общались, 99% не вакцинированы", – рассказал министр.