Во Львове с 14 октября усилят карантин

Во Львове планируют ужесточить ограничения для работников и посетителей заведений питания и ТРЦ, отметил Садовый Фото: Роман Балук / city-adm.lviv.ua

В то же время, по его словам, в городе смогут проводить небольшие конференции, если все их участники будут полностью вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

"Нужно, чтобы однозначно был масочный режим, если мы говорим о торговых комплексах. Однозначно должно быть сканирование температуры. Если говорить о заведениях общественного питания, то мы приходим к той позиции, когда все работники должны быть 100% вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест", – сказал Садовый.

Мэр Львова добавил, что в городе планируют ужесточить ограничения для работников и посетителей заведений питания и ТРЦ.

"Скоро мы будем иметь ситуацию, когда в кафе, ресторан или ТРЦ смогут заходить люди, которые имеют вакцинацию или отрицательный ПЦР-тест, и это будет проверяться. Это является нормой для многих стран ЕС, а там значительно лучше уровень вакцинации", – подчеркнул Садовый.

Кроме того, во Львове приостанавливают плановые госпитализации и операции в больницах.