Германия внесла Украину в список стран "высокого риска" из-за коронавируса

Новые правила для въезда украинцев в ФРГ вступают в силу с 00.00 10 октября Фото: EPA

Кроме Украины, в список стран "высокого риска" входят также Бруней, Эстония, Йемен и Латвия.

Для путешественников из этих стран перед прибытием в ФРГ необходимо заполнить форму на сайте einreiseanmeldung.de и иметь при себе ее подтверждение, чтобы не отбывать 10-дневный карантин.

Кроме того, следует предъявить своему перевозчику отрицательный результат теста на коронавирус или сертификат о вакцинации либо о выздоровлении от COVID-19 перед вылетом.

Отмечается, что новые правила вступают в силу с 00.00 воскресенья, 10 октября.

Германия с 25 июня ослабила ограничения на въезд для иностранцев, которые полностью вакцинировались от COVID-19. Право на въезд имели только привитые одной из четырех вакцин: Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca либо Johnson & Johnson.

С 18 июля Германия открыла границы для украинцев, до этого для граждан Украины действовали ограничения.