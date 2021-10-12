AstraZeneca назвала эффективным свой коктейль из антител от COVID-19

Отмечается, что коктейль от AstraZeneca на 50% снижает риск тяжелого течения COVID-19 или смерти пациентов, которые не были госпитализированы, если симптомы перед получением AZD7442 у них проявлялись в течение недели.

Если пациент заболел менее пяти дней перед началом приема лекарства, риск перенести COVID-19 тяжело или умереть снижается на 67%.

AZD7442 вводится инъекцией внутримышечно, защита, которую он дает организму, может длиться более шести месяцев.

Как подчеркнули в AstraZeneca, AZD7442 – первое лекарство от COVID-19, которое продемонстрировало эффективность как для профилактики, так и для лечения болезни.

Bloomberg писало 5 октября, что AstraZeneca обратилась в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) с просьбой разрешить использовать AZD7442 для профилактики COVID-19.