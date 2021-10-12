Кабмин Украины выделил 150 млн грн на диагностику COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Средства выделили по бюджетной программе "Мероприятия, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями".

Кроме того, ожидается поставка 2 млн экспресс-тестов, закупленных за средства спецфонда госбюджета (программа "Улучшение здравоохранения на службе у людей"). В Минздраве считают, что это позволит покрыть дополнительную потребность больниц в тестах для диагностики COVID-19 и обеспечить бесплатное тестирование лиц с подозрением на COVID-19.

Глава Минздрава Виктор Ляшко подчеркнул, что тестирование является одним из способов прервать цепочку инфицирования коронавирусом.

"Коронавирусная болезнь, особенно штамм "Дельта", распространяется очень быстро. Поэтому мы должны принимать все возможные меры для оперативного реагирования, в частности, тестировать лиц с любыми симптомами ОРВИ, отслеживать контактных лиц", – сказал он.