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Украинские правоохранители планируют проверять кафе, рестораны и кинотеатры на соблюдение карантина – Офис президента

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Проверки будут проводить выборочно
Проверки будут проводить выборочно
Фото: Поліція Києва / Facebook

Украинские правоохранители намерены проводить в кафе, ресторанах, кинотеатрах и других местах массового скопления людей выборочные проверки на соблюдение карантинных норм.

Об этом говорили на прошедшем под руководством президента Украины Владимира Зеленского 11 октября совещании по вопросам противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил сайт Офиса президента. 

"Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей", – сказано в релизе. 

Зеленский, как говорится в сообщении, обратил внимание на необходимость вести разъяснительную работу относительно карантинных ограничений, которые вводятся, а также популяризовать вакцинацию от коронавируса.

Проведение показательных рейдов, цель которых – проверка соблюдения масочного режима, анонсировал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 11 сентября. Тогда речь шла о критических объектах. По его словам, рейды будет проводить Нацполиция. Полицейские уже проводили подобные мероприятия в Киеве в апреле. 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 16 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, карантин, кинотеатр, ресторан, Нацполиция, проверки, кафе, Офис президента Украины, коронавирус
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