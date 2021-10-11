Украинские правоохранители планируют проверять кафе, рестораны и кинотеатры на соблюдение карантина – Офис президента

Об этом говорили на прошедшем под руководством президента Украины Владимира Зеленского 11 октября совещании по вопросам противодействия пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил сайт Офиса президента.

"Руководство Национальной полиции и Службы безопасности Украины доложило президенту о борьбе с подделкой ПЦР-тестов и COVID-сертификатов. Было также заявлено о намерениях делать выборочные проверки соблюдения карантина в учреждениях общественного питания, кинотеатрах и других местах массового пребывания людей", – сказано в релизе.

Зеленский, как говорится в сообщении, обратил внимание на необходимость вести разъяснительную работу относительно карантинных ограничений, которые вводятся, а также популяризовать вакцинацию от коронавируса.

Проведение показательных рейдов, цель которых – проверка соблюдения масочного режима, анонсировал замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин 11 сентября. Тогда речь шла о критических объектах. По его словам, рейды будет проводить Нацполиция. Полицейские уже проводили подобные мероприятия в Киеве в апреле.