В больницах Харькова срочно развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. С 10 октября город – в "оранжевой" зоне карантина

Всего госпитализирован 901 житель Харькова, отметили в горсовете Фото: depositphotos.com

9 и 10 октября в Харькове срочно открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест для пациентов с COVID-19 в больнице №18, добавила чиновник.

По словам Горбуновой-Рубан, в больницу кардиологического профиля №8, кроме больных COVID-19, также будут направлять пациентов с так называемыми "ковидными инфарктами".

Заместитель городского головы Харькова отметила, что в связи с расширением числа коек в городе необходимо сформировать дополнительные бригады медиков.

По данным горсовета, в Харькове больных COVID-19 принимают шесть горбольниц: №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2.

По состоянию на 11 октября свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме, подчеркнула Горбунова-Рубан.

Всего госпитализирован 901 житель Харькова, 52 человека находятся в реанимации.

7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в "оранжевую" зону эпидемической опасности.