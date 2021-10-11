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В больницах Харькова срочно развернули около 500 дополнительных коек для пациентов с COVID-19. С 10 октября город – в "оранжевой" зоне карантина

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Всего госпитализирован 901 житель Харькова, отметили в горсовете
Всего госпитализирован 901 житель Харькова, отметили в горсовете
Фото: depositphotos.com

В больницах Харькова развернули более 1,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 11 октября на брифинге рассказала заместитель городского головы Харькова Светлана Горбунова-Рубан, сообщил пресс-центр горсовета в Facebook.

9 и 10 октября в Харькове срочно открыли 300 коек в больнице №8 и 190 дополнительных мест для пациентов с COVID-19 в больнице №18, добавила чиновник.  

По словам Горбуновой-Рубан, в больницу кардиологического профиля №8, кроме больных COVID-19, также будут направлять пациентов с так называемыми "ковидными инфарктами".

Заместитель городского головы Харькова отметила, что в связи с расширением числа коек в городе необходимо сформировать дополнительные бригады медиков.

По данным горсовета, в Харькове больных COVID-19 принимают шесть горбольниц: №8, 13, 17, 18 и 25, а также роддом №2.

По состоянию на 11 октября свободные места есть в больницах №8, 17, 18 и в роддоме, подчеркнула Горбунова-Рубан.

Всего госпитализирован 901 житель Харькова, 52 человека находятся в реанимации.

https://www.facebook.com/kharkovgovernment/posts/4384401651613888

7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в "оранжевую" зону эпидемической опасности.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 8 832 новых случая коронавирусной инфекции, наибольшее количество – в Харьковской области (1419).

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 16 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Среди них – Харьковская область. Так, в регионе уже три дня фиксируется превышенный уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (90,6; 86,7; 86,3). 10 октября загруженность коек с кислородом составляла 63,6%.

Теги: Украина, Харьков, эпидемия, Харьковская область, горсовет, роддом, карантин, госпиталь, медики, инфекция, больницы, население, брифинг, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, реанимация, коронавирус
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