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Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина

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Межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия и у пассажиров, и у водителя COVID-сертификатов
Межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия и у пассажиров, и у водителя COVID-сертификатов
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины на заседании 11 октября утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина, сообщила пресс-служба Минздрава.

Новые правила вступают в силу 21 октября. Как сказано на сайте Минздрава, с этого дня межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

  • документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;
  • международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от коронавирусной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія";
  • отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Эти правила относятся как к регулярным, так и нерегулярным перевозкам, речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения, сказано в релизе.

Они не распространяются на городские и внутриобластные перевозки.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал эти правила вынужденным шагом для сдерживания распространения коронавирусной болезни. Их цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев, сказал он.

"Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", – подчеркнул он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.

С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 16 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Кабинет Министров, автомобили, вакцинация, автобус, карантин, перевозки, Минздрав, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, COVID-сертификат
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