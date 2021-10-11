Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина

Новые правила вступают в силу 21 октября. Как сказано на сайте Минздрава, с этого дня межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:
Эти правила относятся как к регулярным, так и нерегулярным перевозкам, речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения, сказано в релизе.
Они не распространяются на городские и внутриобластные перевозки.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал эти правила вынужденным шагом для сдерживания распространения коронавирусной болезни. Их цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев, сказал он.
"Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", – подчеркнул он.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял Ляшко 11 октября.
С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, 16 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.