Кабмин Украины утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина

Межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия и у пассажиров, и у водителя COVID-сертификатов Фото: ЕРА

Новые правила вступают в силу 21 октября. Как сказано на сайте Минздрава, с этого дня межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров одного из документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения, отрицательный результат тестирования методом ПЦР или выздоровления лица от коронавирусной болезни, действие которого подтверждено с помощью Единого государственного портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа.

Эти правила относятся как к регулярным, так и нерегулярным перевозкам, речь идет об автомобильном транспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения, сказано в релизе.

Они не распространяются на городские и внутриобластные перевозки.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко назвал эти правила вынужденным шагом для сдерживания распространения коронавирусной болезни. Их цель – сохранить жизнь и здоровье украинцев, сказал он.

"Поэтому наличие как у водителей, так и у пассажиров документов, подтверждающих их COVID-безопасность, является необходимым условием для регулярных и нерегулярных перевозок в любом виде транспорта", – подчеркнул он.