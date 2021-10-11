В отделениях "Укрпошти" от коронавируса привились 13 тыс. человек

Прививочные пункты в отделениях "Укрпошти" работали 7–9 октября. Первую дозу вакцины за это время там получили 8 832 пенсионера, вторую дозу – 4 265 пенсионеров.
Также в этих пунктах продолжилась вакцинация работников самой "Укрпошти". С четверга по субботу первую дозу получили 326 сотрудников, вторую – 49.
В Минздраве напомнили, что вакцинироваться в отделениях "Укрпошти" могут все желающие – для этого нужно просто зайти в отделение, где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку. С собой надо иметь паспорт и идентификационный код.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
К 11 октября в Украине одну дозу вакцины получили 7,5 млн человек, две – 6,1 млн.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.