В отделениях "Укрпошти" от коронавируса привились 13 тыс. человек

Прививочные пункты в отделениях "Укрпошти" работали 7–9 октября. Первую дозу вакцины за это время там получили 8 832 пенсионера, вторую дозу – 4 265 пенсионеров.

Также в этих пунктах продолжилась вакцинация работников самой "Укрпошти". С четверга по субботу первую дозу получили 326 сотрудников, вторую – 49.

В Минздраве напомнили, что вакцинироваться в отделениях "Укрпошти" могут все желающие – для этого нужно просто зайти в отделение, где проводит прививки мобильная бригада, и без предварительной записи или регистрации получить прививку. С собой надо иметь паспорт и идентификационный код.