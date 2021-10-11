Президента Бразилии не пустили на футбольный матч без COVID-прививки

Болсонару заявил, что у него якобы больше антител, чем у тех, кто прививался Фото: EPA

Для "Сантоса" это был первый матч за время эпидемии, на котором разрешили присутствовать зрителям. Однако клуб настаивал на том, чтобы разрешить вход только вакцинированным людям или тем, у кого был отрицательный результат ПЦР-теста.

"Я хотел посмотреть игру "Сантоса", но мне сказали, что нужно вакцинироваться. Для чего? У меня больше антител, чем у тех, кто прививался", – сказал бразильский президент в видео, опубликованном Metropoles.