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"Нечего бояться того, чего нельзя избежать". Президент Бразилии раскритиковал самоизоляцию

Бразильский президент Жаир Болсонару подверг критике социальную изоляцию, которую ученые считают одним из способов сдерживания распространения коронавируса.

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Болсонару раскритиковал самоизоляцию во время пандемии коронавируса
Болсонару раскритиковал самоизоляцию во время пандемии коронавируса
Фото: ЕРА

Оставаться дома во время пандемии коронавируса – это проявление слабости. Об этом 18 сентября сказал президент Бразилии Жаир Болсонару в своем выступлении перед сельскими производителями в городе Соррисо (штат Мато-Гроссо), пишет Globo.

Таким образом он подверг критике социальную изоляцию, которую ученые называют одним из способов сдерживания распространения коронавируса.

Президент поблагодарил представителей штата за обеспечение продовольственной стабильности во время пандемии, особо отметив, что они "не втянулись в этот мягкий разговор "оставайтесь дома, а экономикой займемся позже".

По словам Болсонару, вирус был реальностью, с которой всем пришлось столкнуться, и "нечего бояться того, чего нельзя избежать".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 19 сентября, по данным Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось 30,32 млн человек, из них 948 тыс. умерли.

В Бразилии зарегистрировано 4 495 183 случая заболевания (+39 797 за 18 сентября), умерло 135 793 человека, выздоровело – 3 897 539.

Теги: Бразилия, президент, инфекция, Жаир Болсонару, пандемия, коронавирус, самоизоляция
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