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OCCRP назвал Болсонару человеком года в сфере коррупции. Коломойский был в числе претендентов

Центр журналистских расследований OCCRP назвал лицом 2020 года в организованной преступности и коррупции президента Бразилии Жаира Болсонару. В числе претендентов на это звание были украинский бизесмен Игорь Коломойский, а также президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

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Болсонару был избран президентом как кандидат, обещавший борьбу с коррупцией, вместо этого окружил себя коррумпированными фигурами, отметили в OCCRP
Болсонару был избран президентом как кандидат, обещавший борьбу с коррупцией, вместо этого окружил себя коррумпированными фигурами, отметили в OCCRP
Фото: EPA

Президента Бразилии Жаира Болсонару OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) назвал человеком года в сфере организованной преступности и коррупции. Соответствующий отчет опубликован на сайте OCCRP.

"Болсонару был избран президентом как кандидат, обещавший борьбу с коррупцией, вместо этого окружил себя коррумпированными фигурами, использовал пропаганду для продвижения своих популистских планов, подорвал систему правосудия и вел разрушительную политику против региона Амазонки", – отметили в сообщении.

По словам редактора OCCRP Дрю Салливана, семья Болсонару и его ближайшее окружение вовлечены в преступный заговор и регулярно обвиняются в краже у людей.

Лидерами популистов OCCRP назвал также президента США Дональда Трампа и президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Они также извлекли выгоду из пропаганды, подорвали демократические институты в своих странах, политизировали системы правосудия, избегали многосторонних соглашений, вознаграждали коррумпированные внутренние круги и двигали свои страны от демократического закона и порядка к автократии", – считают расследователи.

В числе финалистов, претендовавших на звание, был украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого обвиняют в получении кредита в размере более $5 млрд в "ПриватБанке", который ему раньше принадлежал.

"Деньги исчезли в серии офшоров. Убытки составили 40% всех частных депозитов в стране. Коломойский не был арестован, сейчас он лоббирует возможность вернуть контроль над банком после того, как учреждение спасло государство", – отметили в OOCRP.

Награда OCCRP "Человек года" с 2012 года присуждается тем, "кто делает все возможное, чтобы сеять хаос во всем мире с помощью организованной преступности и коррупции", сказано на сайте проекта.

OCCRP стремится способствовать подотчетности, проливая свет на самых злейших виновников коррупции и на политический сговор, который часто сопровождает ее.

В разные годы людьми года в сфере коррупции и оргпреступности становились президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, президент Филиппин Родриго Дутерте.

"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года.

Теги: Владимир Путин, США, Украина, Реджеп Эрдоган, Филиппины, коррупция, Бразилия, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Ильхам Алиев, Дональд Трамп, журналисты, Дрю Салливан, Родриго Дутерте, OCCRP, Жаир Болсонару, Джозеф Мускат
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