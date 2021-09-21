Президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия COVID-прививки

Болсонару с самого начала пандемии высказывал несерьезное отношение к коронавирусу Фото: EPA

Болсонару прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Однако в городе никого не пускают в рестораны без доказательства вакцинации от COVID-19.

Президент Бразилии перед поездкой в Нью-Йорк говорил, что так и не привился от коронавируса и его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять болезни.