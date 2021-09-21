Президента Бразилии не пустили в нью-йоркский ресторан из-за отсутствия COVID-прививки

Болсонару прибыл в Нью-Йорк для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Однако в городе никого не пускают в рестораны без доказательства вакцинации от COVID-19.
Президент Бразилии перед поездкой в Нью-Йорк говорил, что так и не привился от коронавируса и его иммунная система достаточно сильна, чтобы противостоять болезни.
Болсонару – известный COVID-скептик, с самого начала пандемии он высказывал несерьезное отношение к коронавирусу и критиковал любые ограничительные меры по борьбе с болезнью.
В марте прошлого года он заявлял, что эпидемия итальянских масштабов Бразилии не грозит, поскольку в стране более молодое население, чем в государствах, наиболее пострадавших от пандемии. Он также называл коронавирусную инфекцию "всего лишь гриппом" и призвал местные власти отменить карантинные меры.
После этого он уволил министра здравоохранения страны Луиса Энрике Мандетту, который выступал за введение карантина.
В сентябре 2020 года бразильский президент заявил, что оставаться дома во время пандемии коронавируса – это проявление слабости.
Бразилия занимает пятое место в мире по числу случаев коронавируса. В стране подтвердили 21 млн случаев COVID-19, 591 тыс. человек умерло, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса.