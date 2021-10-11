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Во Франции с 11 октября ужесточили правила въезда для украинцев

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В страну будут пускать украинцев, которые прошли полный курс вакцинации
В страну будут пускать украинцев, которые прошли полный курс вакцинации
Фото: ЕРА

Франция с 11 октября будет впускать в страну украинцев, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в Telegram.

"Франция с 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm", – сообщили в ГПСУ.

С момента получения последней дозы должно пройти семь дней, а для привитых препаратом Johnson Johnson – 28 дней.

Украинские пограничники добавили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации и с 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

В Украине за сутки 10 октября сделали более 39 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. С начала прививочной кампании привито более 7,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 6,1 млн.

Теги: Украина, Франция, вакцинация, пограничники, ГПСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, Pfizer, AstraZeneca, Moderna
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