Во Франции с 11 октября ужесточили правила въезда для украинцев

"Франция с 11 октября ужесточает правила въезда для украинцев. Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm", – сообщили в ГПСУ.
С момента получения последней дозы должно пройти семь дней, а для привитых препаратом Johnson & Johnson – 28 дней.
Украинские пограничники добавили, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации и с 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
В Украине за сутки 10 октября сделали более 39 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. С начала прививочной кампании привито более 7,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 6,1 млн.