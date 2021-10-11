Во Франции с 11 октября ужесточили правила въезда для украинцев

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

В Украине за сутки 10 октября сделали более 39 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. С начала прививочной кампании привито более 7,5 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы 6,1 млн.