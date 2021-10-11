В британском правительстве прокомментировали статью о краже российскими специалистами формулы вакцины AstraZeneca для разработки "Спутника V"

Представитель отказался комментировать утверждения СМИ, что источники в спецслужбах имеют доказательства кражи агентами российских спецслужб вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Но в то же время, по его словам, правительство Великобритании очень серьезно относится к любым обвинениям в краже интеллектуальной собственности и кибератаках, и в прошлом уже были попытки.

Контекст:

10 октября издание The Sun написало, что британские спецслужбы сообщили правительству страны о похищении российским агентом формулы вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, чтобы в РФ использовали ее при разработке препарата "Спутник V".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что The Sun – "очень известная глубоко ненаучная газета".

И AstraZeneca, и "Спутник V" являются аденовирусными вакцинами.

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 сентября августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 70 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".