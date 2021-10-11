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В британском правительстве прокомментировали статью о краже российскими специалистами формулы вакцины AstraZeneca для разработки "Спутника V"

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СМИ сообщили, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca
СМИ сообщили, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca
Фото: EPA

Британское правительство "чрезвычайно серьезно" воспринимает заявления о краже интеллектуальной собственности и кибератаках. Так представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона прокомментировал информацию СМИ о краже Россией формулы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca и использовании ее для разработки российской вакцины "Спутник V", сообщает BBC.

Представитель отказался комментировать утверждения СМИ, что источники в спецслужбах имеют доказательства кражи агентами российских спецслужб вакцины против коронавируса AstraZeneca.

Но в то же время, по его словам, правительство Великобритании очень серьезно относится к любым обвинениям в краже интеллектуальной собственности и кибератаках, и в прошлом уже были попытки.

Контекст:

10 октября издание The Sun написало, что британские спецслужбы сообщили правительству страны о похищении российским агентом формулы вакцины от коронавируса, разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, чтобы в РФ использовали ее при разработке препарата "Спутник V".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что  The Sun – "очень известная глубоко ненаучная газета".

И AstraZeneca, и "Спутник V" являются аденовирусными вакцинами.

Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 сентября августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 70 странах.

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

ВОЗ в середине сентября 2021 года приостановила сертификацию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика "не соответствует новым правилам наилучшей практики производства".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Великобритания, разведка, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, AstraZeneca, Спутник V
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