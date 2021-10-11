РФ украла формулу вакцины AstraZeneca для разработки своего "Спутника V" – СМИ

Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы испытаний Фото: EPA

Спецслужбы Великобритании утверждают, что имеют доказательства того, что РФ похитила формулу вакцины. Отмечается, что данные были похищены иностранным агентом лично.

Обе прививки представляют собой аденовирусные вакцины, то есть они используют другие вирусы, чтобы научить иммунную систему организма бороться с коронавирусом.

Как отмечает Metro, Великобритания и ранее обвиняла Россию в атаке на свои фармацевтические компании и исследовательские группы. В причастности РФ, в частности, был уверен ныне покойный замглавы МВД Великобритании Джеймс Брокеншир.