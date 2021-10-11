РФ украла формулу вакцины AstraZeneca для разработки своего "Спутника V" – СМИ

Спецслужбы Великобритании утверждают, что имеют доказательства того, что РФ похитила формулу вакцины. Отмечается, что данные были похищены иностранным агентом лично.
Обе прививки представляют собой аденовирусные вакцины, то есть они используют другие вирусы, чтобы научить иммунную систему организма бороться с коронавирусом.
Как отмечает Metro, Великобритания и ранее обвиняла Россию в атаке на свои фармацевтические компании и исследовательские группы. В причастности РФ, в частности, был уверен ныне покойный замглавы МВД Великобритании Джеймс Брокеншир.
Вакцина "Спутник V" (регистрационное наименование – "Гам-КОВИД-Вак") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.
По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 27 сентября августа этого года препарат "Спутник V" одобрили для использования в 70 странах.
Вакцину "Спутник V" критиковало научное сообщество, так как ее зарегистрировали до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.
Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило вакцину AstraZeneca в январе 2021 года. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%. Новое исследование, проведенное в сентябре, показало 74% эффективности препарата.