Новое исследование показало 74% эффективности вакцины от коронавируса AstraZeneca

У людей в возрасте старше 65 лет этот показатель составил 83,5%.

Данные исследования включают показатели более 26 тыс. добровольцев в США, Чили и Перу, которые получили две дозы вакцины AstraZeneca или плацебо с интервалом примерно в месяц. Результаты были опубликованы в медицинском журнале Новой Англии.

Агентство пишет, что у более чем 17,6 тыс. участников не было тяжелого течения болезни или критических симптомов COVID-19, а также не случилось ни одного летального исхода. В то же время в группе из 8,5 тыс. добровольцев, получивших плацебо, было восемь случаев тяжелого течения болезни, зафиксировано две смерти.

Также отмечается, что ни у кого из вакцинированных AstraZeneca не было случаев тромбоза.

Вакцина Vaxzevria разрешена к применению более чем в 170 странах.