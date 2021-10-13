Еще одна область Украины движется в "красную" зону карантина – Киевская школа экономики

В Сумской области одна из наиболее сложных ситуаций с COVID-19, отметили в KSE Фото: depositphotos.com

"У нас есть Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов наиболее критическую ситуацию демонстрирует Сумская область, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже более 30%. Это очень много – на 50% больше, чем установлен порог в 20%. В Сумской области вдвое больше коэффициент выявления, чем в среднем по стране, – это много… Динамика роста госпитализаций в этом регионе выше 50%", – отметил Ганиченко.

В Сумской области сейчас одна из наиболее потенциально сложных ситуаций, резюмировал эксперт.