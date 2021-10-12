Одна из областей Украины переходит в "красную" зону с 15 октября

Такое решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла сегодня, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram.

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области и применить на ее территории ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов.

О том, что регион приближается к "красной" зоне, глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 10 октября.