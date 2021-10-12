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Одна из областей Украины переходит в "красную" зону с 15 октября

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Первой в "красную" зону перейдет Херсонская область
Первой в "красную" зону перейдет Херсонская область
Фото: ЕРА (архив)

С 15 октября в Херсонской области начнут действовать ограничения, характерные для "красной" карантинной зоны.

Такое решение Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла сегодня, сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов в Telegram. 

"Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 октября 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Херсонской области и применить на ее территории ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов.  

О том, что регион приближается к "красной" зоне, глава Минздрава Виктор Ляшко говорил 10 октября

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября. Согласно индикаторным показателям Минздрава, 15 регионов страны соответствуют  "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,56 млн случаев коронавирусной инфекции (11 996 – за последние сутки), скончалось 59 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. 11 октября в Украине подтвердили 11 996 новых случаев заболевания

Теги: эпидемия, Херсонская область, карантин, ограничения, Минздрав, Кабмин, Виктор Ляшко, Олег Немчинов
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