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Директор школы Романенко: Карантин не прошел без последствий для детей

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По информации Минобразования, качество образования в условиях эпидемии в Украине снизилось
По информации Минобразования, качество образования в условиях эпидемии в Украине снизилось
Фото: depositphotos.com

Школьникам тяжело в условиях карантина и онлайн-обучения. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказала директор учебно-воспитательного центра "Розумка" Людмила Романенко.

"На всех людей пандемия оказала влияние. Никто не был готов к ограничениям и радикальному изменению образа жизни. Когда такая проблема касается чуть ли не каждого в мире, это психологически весьма тяжело. Многие родители в прошлом учебном году переживали, ведь в семьях есть старшее поколение, которое было особенно уязвимо. У всех был определенный страх. А чувство угрозы затрудняет принятие решений. К сожалению, этот страх не исчез. Первый вопрос, который я услышала от родителей 1 сентября: что слышно по поводу локдауна?" – рассказала она.

По словам Романенко, детям в условиях карантина было "откровенно скучно".

"Им же важно живое общение, а заменить его виртуальные контакты не в силах. Сидеть целый рабочий день за компьютером, планшетом или в смартфоне даже студенту тяжело, а что говорить о школьниках младших классов? Им вдвойне невыносимо. Карантин не прошел без последствий. Раньше я говорила, что адаптация к детсаду занимает от одной недели до полутора месяцев, а сейчас мы видим, что срок увеличился до двух с половиной месяцев. Дети стали менее доверчивы к окружающему миру, у них медленнее идет процесс познания, установления социальных связей, принятия и общения с другими. А учебный процесс не изменился. Практически все осталось, как в прошлом году. Дезинфекция, маски, дистанция и все остальное – для нас уже норма жизни", – добавила она.

Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей. Читайте полный текст интервью

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В апреле 2020 года, после введения карантина, в Украине стартовал проект "Всеукраинская школа онлайн" – уроки транслировали украинские телеканалы.

В декабре 2020 года в стране запустили платформу ВШО, ее назвали ответом на карантинные ограничения в стране в связи с пандемией коронавируса, а также с целью обеспечения равного доступа к украиноязычному учебному контенту ученикам и учителям. С мая она стала возможной в виде мобильного приложения.

Качество образования в условиях эпидемии в Украине снизилось, говорил министр образования и науки Сергей Шкарлет в июне.

С 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности. Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.

По информации Шкарлета на 11 октября, почти 84% педагогов Украины уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: образование, эпидемия, карантин, дети, школьники, школы, ограничения, пандемия, коронавирус, маски, Людмила Романенко, локдаун
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