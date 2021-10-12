Директор школы Романенко: Карантин не прошел без последствий для детей

"На всех людей пандемия оказала влияние. Никто не был готов к ограничениям и радикальному изменению образа жизни. Когда такая проблема касается чуть ли не каждого в мире, это психологически весьма тяжело. Многие родители в прошлом учебном году переживали, ведь в семьях есть старшее поколение, которое было особенно уязвимо. У всех был определенный страх. А чувство угрозы затрудняет принятие решений. К сожалению, этот страх не исчез. Первый вопрос, который я услышала от родителей 1 сентября: что слышно по поводу локдауна?" – рассказала она.

По словам Романенко, детям в условиях карантина было "откровенно скучно".

"Им же важно живое общение, а заменить его виртуальные контакты не в силах. Сидеть целый рабочий день за компьютером, планшетом или в смартфоне даже студенту тяжело, а что говорить о школьниках младших классов? Им вдвойне невыносимо. Карантин не прошел без последствий. Раньше я говорила, что адаптация к детсаду занимает от одной недели до полутора месяцев, а сейчас мы видим, что срок увеличился до двух с половиной месяцев. Дети стали менее доверчивы к окружающему миру, у них медленнее идет процесс познания, установления социальных связей, принятия и общения с другими. А учебный процесс не изменился. Практически все осталось, как в прошлом году. Дезинфекция, маски, дистанция и все остальное – для нас уже норма жизни", – добавила она.

Директор школы Романенко: Из-за локдауна дети стали менее доверчивы, у них медленнее идет процесс познания и установления социальных связей. Читайте полный текст интервью