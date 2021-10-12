В Минздраве Украины сообщили, в каких городах и когда появятся видеокамеры для фиксации нарушений карантина из-за COVID-19

В сентябре в Минздраве анонсировали установку видеокамер в ТРЦ, чтобы мониторить соблюдение противоэпидемических мер Фото: depositphotos.com

По его словам, благодаря установлению видеокамер "будет происходить деперсонализирована оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия… сколько из них в масках, сколько придерживаются необходимой дистанции. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах — Киеве и в Харькове или Днепре", – сказал Кузин. – Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели".

Замминистра здравоохранения Украины подчеркнул, что при использовании такой системы "не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных, или даже самой пленки, где будет запись".

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать общий процент соблюдения или несоблюдения, или типа несоблюдения противоэпидемиологических требований", – добавил Кузин.