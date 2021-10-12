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В Минздраве Украины сообщили, в каких городах и когда появятся видеокамеры для фиксации нарушений карантина из-за COVID-19

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В сентябре в Минздраве анонсировали установку видеокамер в ТРЦ, чтобы мониторить соблюдение противоэпидемических мер
В сентябре в Минздраве анонсировали установку видеокамер в ТРЦ, чтобы мониторить соблюдение противоэпидемических мер
Фото: depositphotos.com

В ноябре в двух крупнейших городах Украины заработают первые видеокамеры для контроля за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, они будут фиксировать нарушителей карантина из-за COVID-19. Об этом в комментарии телеканалу "1+1" рассказал главный санврач, замминистра здравоохранения Украины Игорь Кузин.

По его словам, благодаря установлению видеокамер "будет происходить деперсонализирована оценка условного процента соблюдения противоэпидемиологических норм".

"То есть в автоматическом режиме считывается количество людей, которые проходят вдоль камеры или зоны ее действия… сколько из них в масках, сколько придерживаются необходимой дистанции. Сейчас уже разработаны полные комплекты документов для проведения биоэтической экспертизы и установления таких камер. Пилот планируется сделать в двух больших городах — Киеве и в Харькове или Днепре", – сказал Кузин. –  Мы ожидаем, что этот пилот будет запущено не ранее чем 1 ноября этого года. И первые результаты уже сможем получить через две недели".

Замминистра здравоохранения Украины подчеркнул, что при использовании такой системы "не будет проводится любая идентификация, сохранение персональных или конфиденциальных данных, или даже самой пленки, где будет запись".

"Эта система и это программное обеспечение позволяет нам в автоматическом режиме показывать общий процент соблюдения или несоблюдения, или типа несоблюдения противоэпидемиологических требований", – добавил Кузин.

Контекст:

Кузин сообщал в интервью LIGA.net, которое вышло 14 сентября, что в ТРЦ установят камеры, чтобы мониторить соблюдение противоэпидемических мер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,56 млн случаев коронавирусной инфекции (11 996 – за последние сутки), скончалось 59 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

11 октября в Украине умерло 352 больных COVID-19 – самый большой показатель с 12 мая, когда умерло 356 человек.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 15 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Теги: Киев, Украина, Харьков, Министерство здравоохранения, эпидемия, Днепр, карантин, видео, Минздрав, записи, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Игорь Кузин, маска, нарушение
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