В НАН Украины назвали шесть регионов с "самой угрожающей" ситуацией по COVID-19

"Самой угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, является ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях. В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обеих предыдущих волн", – говорится в сообщении.

В НАН сообщили, что по большинству показателей нынешняя волна коронавируса уже сравнялась с волной, которая наблюдалась осенью 2020 года, а при сохранении тенденций она может достигнуть показателей весенней волны 2021 года через одну-две недели. Количество коек в больницах, занятых пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19 и подозрением на нее, достигло почти 30 тыс и превысило максимум 2020 года.

С 20 по 26 октября в среднем в Украине могут фиксировать почти 21 тыс. случаев COVID-19 в сутки, указано в прогнозе НАН.