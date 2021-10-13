Число занятых коек в больницах для пациентов с COVID-19 превысило максимум 2020 года – НАН Украины

"Количество занятых коек больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимума и составляет около 60% от максимума этого года. При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигло 70% от максимума этого года, хотя еще две недели назад их было лишь 42%", – говорится в отчете.
В НАН отметили, что в регионах ситуация различается.
"В то время как в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Полтавской областях и в Киеве занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях их количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилось. При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто беспрецедентно много койко-мест", – сообщили ученые.
Также количество госпитализаций, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, уже вдвое превышает прошлогодний показатель для тех же дат и вплотную приблизилось к максимальным прошлогодним значениям, уступая им менее чем на 5%.
В НАН сообщили, что по большинству показателей нынешняя волна коронавируса уже сравнялась с волной, которая наблюдалась осенью 2020 года, а при сохранении тенденций она может достигнуть показателей весенней волны 2021 года через одну-две недели.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
По состоянию на 13 октября 15 украинских областей по индикаторным показателям Минздрава относятся к "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Херсонская область с 15 октября перейдет в "красную" зону.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.