Число занятых коек в больницах для пациентов с COVID-19 превысило максимум 2020 года – НАН Украины

"Количество занятых коек больными с подтвержденной коронавирусной инфекцией или подозрением на нее приблизилось к 30 тыс., что больше прошлогоднего максимума и составляет около 60% от максимума этого года. При этом количество больных, которые нуждаются в кислороде, превышает прошлогодний максимум в 1,8 раза и достигло 70% от максимума этого года, хотя еще две недели назад их было лишь 42%", – говорится в отчете.

Инфографика: nas.gov.ua

В НАН отметили, что в регионах ситуация различается.

"В то время как в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Закарпатской, Полтавской областях и в Киеве занятых коек менее 30% от максимумов предыдущих двух волн, в Волынской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Харьковской и Херсонской областях их количество уже превысило эти максимумы или вплотную к ним приблизилось. При этом в некоторых сложных регионах уже развернуто беспрецедентно много койко-мест", – сообщили ученые.

Также количество госпитализаций, по данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, уже вдвое превышает прошлогодний показатель для тех же дат и вплотную приблизилось к максимальным прошлогодним значениям, уступая им менее чем на 5%.