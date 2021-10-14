В НАН Украины прогнозируют в среднем почти 21 тыс. случаев COVID-19 в сутки за неделю с 20-го по 26 октября

В НАН сообщили, что по большинству показателей нынешняя волна коронавируса уже сравнялась с волной, которая наблюдалась осенью 2020 года, а при сохранении тенденций она может достигнуть показателей весенней волны 2021 года через одну-две недели.

"На этой неделе ожидаются рекордные значения количества новых заболеваний, но этому, вероятно, помешают длинные выходные, традиционно приводящие к уменьшению количества официальных выявлений. Согласно прогнозным исчислениям (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых выявлений), среднее количество новых случаев равно 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в течение недели 13–19 октября и 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) – в течение недели 20–26 октября 2021 года", – говорится в отчете.