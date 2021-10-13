В Украине растет количество госпитализаций с COVID-19 среди детей

"Если во время первой и второй волн Киевская городская детская инфекционная больница практически стояла пустая, то по состоянию на 12 октября ее наполненность – 53%. Практически во всех регионах [зафиксирован] существенный рост количества детей с тяжелым течением COVID-19, которые нуждаются в стационарном лечении и кислородной терапии. И, к сожалению, уже есть несколько летальных случаев среди детей", – отметил Дубров.
Сейчас в Украине около 50 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19. В случае необходимости это количество может увеличиться до 90 тыс.
"Лично меня очень радует тот факт, что Киев больше чем две недели не входит в тройку лидеров по количеству новых случаев COVID-19. Прежде всего это связано с вакцинацией почти половины населения", – сказал врач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,5 тыс. пациентов.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился. Самый большой рост количества случаев COVID-19, по прогнозам Ляшко, ожидается в зимний период.
11 октября глава Минздрава сказал, что четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали.