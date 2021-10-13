Умер первый директор Чернобыльской АЭС

Брюханов скончался на 85-м году жизни, о причинах смерти не сообщается.
Он родился в Ташкенте 1 декабря 1935 года.
Директором ЧАЭС Брюханов был в период с 1970-го по 1986 год. После аварии на электростанции его отстранили от работы, а в 1988 году приговорили к 10 годам лишения свободы. В сентябре 1991 года был освобожден досрочно из-за лучевой болезни, сообщают "Факты".
Он перенес два инсульта, после освобождения жил в Киеве, писал MK.ru.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.