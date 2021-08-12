Чернобыльскую зону с начал года посетило 32 тыс. туристов

Он отметил, что в 2019 году планировалось достичь показателя в 1 млн туристов в год, но в 2020 году туристический поток сильно сократился.

"Нам удалось уже получить результаты лучше, чем в 2018 году, когда за целый год приняли 36 тыс., но вряд ли достигнем результатов 2019 года со 124 тыс. туристов", – сказал Гарник.