Чернобыльскую зону с начал года посетило 32 тыс. туристов

Он отметил, что в 2019 году планировалось достичь показателя в 1 млн туристов в год, но в 2020 году туристический поток сильно сократился.
"Нам удалось уже получить результаты лучше, чем в 2018 году, когда за целый год приняли 36 тыс., но вряд ли достигнем результатов 2019 года со 124 тыс. туристов", – сказал Гарник.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения сообщало 18 июня, что с 22 июня в зоне отчуждения возобновляются путешествия по велосипедным и водным маршрутам.