Кабмин Украины уменьшил финансирование поддержки в безопасном состоянии Чернобыльской АЭС

На сайте Чернобыльской АЭС сказано, что, авария на энергоблоке №4 произошла в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. Данная система предусматривала использование механической энергии вращения останавливающихся турбогенераторов для производства электроэнергии в условиях наложения двух аварийных ситуаций – полной потери электроснабжения АЭС и разрыва трубопровода большого диаметра циркуляционного контура реактора.

10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.

В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.