Кабмин Украины уменьшил финансирование поддержки в безопасном состоянии Чернобыльской АЭС

На поддержку в безопасном состоянии энергоблоков Чернобыльской АЭС, существующего хранилища отработанного ядерного топлива и выплаты пенсий потратят 655,98 млн грн. Ранее эта сумма составляла 665,98 млн грн, отметил депутат.
Авария на Чернобыльской атомной электростанции в апреле 1986 года стала одной из крупнейших промышленных ядерных катастроф в истории. По международной шкале ядерных событий, принятой в 1988 году, авария на ЧАЭС – одна из двух, которую оценили по максимальному, седьмому, уровню опасности. Сопоставима с ней по масштабам только катастрофа на японской АЭС "Фукусима-1" 2011 года.
На сайте Чернобыльской АЭС сказано, что, авария на энергоблоке №4 произошла в ходе проведения проектных испытаний одной из систем обеспечения безопасности. Данная система предусматривала использование механической энергии вращения останавливающихся турбогенераторов для производства электроэнергии в условиях наложения двух аварийных ситуаций – полной потери электроснабжения АЭС и разрыва трубопровода большого диаметра циркуляционного контура реактора.
10 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы". Документ, в частности, предусматривает разработку стратегии развития Чернобыльской зоны как туристического объекта.
В декабре 2020 года Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник включили в обновленную базу природоохранных территорий мира.