ВАКС заочно арестовал сына Януковича

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

"Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia). В случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменении на более мягкую", – отметили в суде.

Пресс-центр Специализированной антикоррупционной прокуратуры проинформировал в Facebook, что Януковича-младшего арестовали по делу о завладении государственной резиденцией "Межигорье" в Киевской области.

Старший и младший Януковичи подозреваются в незаконном обращении в свою пользу комплекса сооружений "Межигорья", что нанесло государству более 500 млн грн убытков, напомнили в САП.

ВАКС разрешил заочное расследование дела о завладении "Межигорьем" 25 августа. 7 октября суд заочно арестовал Виктора Януковича по этому делу.