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Александр Янукович в очередной раз потребовал его допросить по делу "Артемовск Вайнери" – пресс-секретарь

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Александр Янукович готов предоставить любые сведения, которые интересуют следствие, заявил его пресс-секретарь
Александр Янукович готов предоставить любые сведения, которые интересуют следствие, заявил его пресс-секретарь
Фото: epravda.com.ua (архив)

Прокуроры утверждают, что без допроса сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича они не могут завершить досудебное расследование, поэтому он требует как можно скорее организовать такой допрос. Об этом 2 сентября заявил в своем Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Александр Янукович направил в Офис генерального прокурора ходатайство о проведении следственных действий в отношении него в уголовном производстве №42014000000000369 о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". Это очередная попытка Александра Януковича сдвинуть с мертвой точки "расследование", которое длится уже более семи лет. Прокуроры утверждают, что без допроса Александра Януковича они якобы не могут завершить досудебное расследование, поэтому он требует как можно скорее организовать такой допрос в любом из форматов", – написал пресс-секретарь и опубликовал ходатайство.

Он отметил, что Офис генпрокурора может обратиться для этого "в компетентные органы Российской Федерации", также украинские следователи могут прибыть к Януковичу по месту его пребывания в России или направить свои вопросы его адвокатам.

"Александр Янукович готов предоставить любые сведения, которые интересуют следствие. Он уверен, что после этого у прокуроров не останется никаких сомнений в отсутствии даже самого факта события преступления. Отсутствие реакции и конкретных действий по организации допроса Александра Януковича со стороны Офиса генпрокурора еще раз подтвердит факт фальсификации данного уголовного дела", – убежден Кирасир.

Он напомнил, что ранее Александр Янукович уже направил в адрес генерального прокурора открытую жалобу, где заявил об умышленной бездеятельности следователей прокуратуры, о нарушении своих прав на защиту и истечении процессуальных сроков расследования его дела и потребовал лично рассмотреть его.

"Однако в нарушение закона [генпрокурор] Ирина Венедиктова никакого ответа до сих пор не представила. Отсутствие реакции объяснимо – в Офисе генпрокурора осознают, что объективное судебное рассмотрение дела приведет к его закрытию и позору для прокуроров. Указанное дело в 2014 году было наспех сфабриковано лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций в отношении Александра Януковича Советом ЕС", – подытожил пресс-секретарь.

https://www.facebook.com/a.v.yanukovych/posts/2934336503451072

Контекст:

Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом Высший антикоррупционный суд в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 июня 2021 года сообщила пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью и которые лежат в основе этого продления", – указывается в сообщении.

В то же время Януковичи остаются под санкциями на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС должен принять решение, продлевать их или нет, любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов.

Теги: Россия, налоги, Александр Янукович, прокуратура, расследование, допрос, Юрий Кирасир, суд, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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