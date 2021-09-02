Александр Янукович в очередной раз потребовал его допросить по делу "Артемовск Вайнери" – пресс-секретарь

"Александр Янукович направил в Офис генерального прокурора ходатайство о проведении следственных действий в отношении него в уголовном производстве №42014000000000369 о якобы уклонении от уплаты налогов ЧАО "Артемовск Вайнери". Это очередная попытка Александра Януковича сдвинуть с мертвой точки "расследование", которое длится уже более семи лет. Прокуроры утверждают, что без допроса Александра Януковича они якобы не могут завершить досудебное расследование, поэтому он требует как можно скорее организовать такой допрос в любом из форматов", – написал пресс-секретарь и опубликовал ходатайство.

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Он отметил, что Офис генпрокурора может обратиться для этого "в компетентные органы Российской Федерации", также украинские следователи могут прибыть к Януковичу по месту его пребывания в России или направить свои вопросы его адвокатам.

"Александр Янукович готов предоставить любые сведения, которые интересуют следствие. Он уверен, что после этого у прокуроров не останется никаких сомнений в отсутствии даже самого факта события преступления. Отсутствие реакции и конкретных действий по организации допроса Александра Януковича со стороны Офиса генпрокурора еще раз подтвердит факт фальсификации данного уголовного дела", – убежден Кирасир.

Он напомнил, что ранее Александр Янукович уже направил в адрес генерального прокурора открытую жалобу, где заявил об умышленной бездеятельности следователей прокуратуры, о нарушении своих прав на защиту и истечении процессуальных сроков расследования его дела и потребовал лично рассмотреть его.

"Однако в нарушение закона [генпрокурор] Ирина Венедиктова никакого ответа до сих пор не представила. Отсутствие реакции объяснимо – в Офисе генпрокурора осознают, что объективное судебное рассмотрение дела приведет к его закрытию и позору для прокуроров. Указанное дело в 2014 году было наспех сфабриковано лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций в отношении Александра Януковича Советом ЕС", – подытожил пресс-секретарь.