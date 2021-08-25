Суд разрешил заочное расследование дела относительно Януковича и его сына об ущербе на 500 млн грн – САП

ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора.

В САП рассказали, что бывший владелец государственной резиденции "Межигорье" и его сын "подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района [Киевской области] в свою пользу", что нанесло государству ущерб на сумму более 500 млн грн.

"Указанное решение позволит завершить досудебное расследование в отношении подозреваемых, которые уже семь лет скрываются на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором", – подчеркнули в прокуратуре.

Контекст:

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщало "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, а также в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Старшего сына экс-президента (младший, Виктор, погиб в марте 2015 года на озере Байкал в РФ) Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом ВАКС в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

В июле 2021 года Александр Янукович написал генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой открытое письмо с жалобой на семилетнее бездействие прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении него.