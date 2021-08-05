ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Александр Янукович подает на генпрокурора Венедиктову в суд

Кирасир: Генпрокурор продемонстрировала ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей, создала основания для сомнений в ее объективности и беспристрастности
Кирасир: Генпрокурор продемонстрировала ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей, создала основания для сомнений в ее объективности и беспристрастности
Фото: Yury Kirasir / Facebook

Сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович 26 июля направил генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой открытое письмо с жалобой на семилетнее бездействие прокуроров в уголовном производстве, открытом в отношении него. Вопреки законодательству, генпрокурор не отреагировала на это обращение, хотя должна была сделать это в течение трех дней, заявил в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

"Речь идет о производстве, в котором Александр Янукович якобы в сговоре с руководством ЧАО "Артемовск Вайнери", организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн. В жалобе приводились веские аргументы того, что уголовное дело сфабриковано", – написал Кирасир.

Он перечислил причины, по которым считает дело сфабрикованным.

"Отсутствует само событие преступления – налоговыми органами не установлен факт уклонения от уплаты налогов, акты проверок не составлялись, требований о доначислении налогов и наложении каких-либо штрафов не выдвигалось; Александр Янукович не знаком с руководством компании, никогда их не видел и не общался с ними. Это известно прокурорам, и поэтому семь лет они умышленно уклоняются от допроса руководства ЧАО "Артемовск Вайнери". Прокуроры умышленно не инициируют проведение судебной экспертизы, которая бы формально закрепила отсутствие события преступления и безоговорочно привела бы к закрытию дела, всячески препятствуют защите в ее проведении", – заявил пресс-секретарь. 

Также среди его аргументов – то, что прокуроры давно нарушили процессуальные сроки расследования и "умышленно не рассматриваются многочисленные ходатайства адвокатов".

"Прокуроры избегают допроса самого Александра Януковича, несмотря на его многочисленные заявления с просьбой об этом. За семь лет прокуроры не предприняли ни единой попытки связаться с ним и/или направить соответствующий международный запрос в РФ", – написал Кирасир. 

Он добавил, что у прокуроров нет доказательств вины Александра Януковича и в Офисе генпрокурора осознают, что "объективное судебное рассмотрение дела приведет к его закрытию и позору для прокуроров".

"В том числе и в Европе, так как указанное дело в 2014 году было наспех сфабриковано лишь с целью создания хоть какого-то повода для наложения санкций Советом ЕС. В своей публичной жалобе Александр Янукович требовал от генерального прокурора лично рассмотреть все затронутые в ней нарушения и ожидал официального ответа. Согласно ч. 2 ст. 308 УПК Украины рассмотрение жалобы должно осуществляться руководителем Офиса генпрокурора в течение трех дней. В этот же срок о результатах рассмотрения уведомляется сторона защиты. Однако, видимо, осознавая бесперспективность уголовного преследования Александра Януковича и отсутствие каких-либо аргументов в свою пользу, Венедиктова нарушила закон и уклонилась от рассмотрения жалобы. Таким образом генпрокурор продемонстрировала ненадлежащее выполнение своих служебных обязанностей, создала основания для сомнений в ее объективности и беспристрастности", – убежден пресс-секретарь.

Кирасир сообщил, что защита Александра Януковича намерена в судебном порядке признать бездеятельность генпрокурора противоправной и доказать умысел прокуроров в непринятии процессуального решения и сознательном затягивании расследования. Также жалобу о совершении дисциплинарного проступка генпрокурором адвокаты направили в кадровую комиссию Офиса Генерального прокурора.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2035800546576265&id=100004390189138

Контекст:

Суд Европейского союза аннулировал акт Совета Евросоюза от 2019 года, которым продлевалась заморозка активов экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом 9 июня 2021 года сообщила пресс-служба суда.

"Совет ЕС не смог продемонстрировать, что право на эффективную судебную защиту было соблюдено в уголовных процессах, которые ведутся в отношении этих лиц украинской властью и которые лежат в основе этого продления", – указывается в сообщении.

В то же время Януковичи остаются под санкциями на основании нормативно-правового акта, принятого в марте 2021 года. Они действуют до 6 марта 2022 года – к этому времени Совет ЕС должен принять решение, продлевать их или нет, любое обновление потребует консенсуса всех стран-членов.

Александра Януковича в Украине подозревают, помимо отмывания доходов и завладения государственным имуществом в особо крупном размере, в причастности к разгонам Майданов Киева и Запорожья. При этом Высший антикоррупционный суд в апреле отменил арест денежных средств, а также ценных бумаг Александра Януковича в четырех банках.

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

Теги: Александр Янукович, суды, Юрий Кирасир, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
5 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи
Ротару, Maruv, Макс Барских, Ани Лорак и Лобода выступят на фестивале "Новая волна" в Сочи
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Мужчины, приезжаем сюда, трем, и все наладится". Никитюк показала статую, которая "решает проблему потенции"
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
"Ты даешь надежду, что после 60 жизнь еще полна удовольствий". Полякова впервые показала свою маму в объятиях бойфренда-дипломата
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
Режиссер концерта ко Дню Независимости рассказала, как выбирали артистов и почему им не заплатят гонорар
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
5 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Жена Павлика сообщила, что их полуторамесячному сыну провели внеплановое исследование желудка
Солянка мясная. Простой рецепт
Солянка мясная. Простой рецепт
"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"
"Вы эти заберите себе домой, а мне купите нормальные". Полякова перед камерой отчитала помощницу за новые ложки, которые "гнутся"
"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре
"Какие забавные утюги на ногах", "Они ужасны!", "Эталон пошлости и безвкусицы". Волочкова снялась в прозрачном пеньюаре
"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс
"Классный", "Похож на Брюса Уиллиса". Потап показал голый торс
"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг
"86 было слишком много для меня. Красавицей себя не чувствовала". Мозговая показала, как выглядит после похудения на 20 кг
"Ух, хороша", "Скатертью обмоталась зачем?", "Царица морей". Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
"Ух, хороша", "Скатертью обмоталась зачем?", "Царица морей". Каменских в томных позах позировала в светлом бикини
21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
21 год вместе и девять лет в браке. Грег Чапкис трогательно поздравил жену с годовщиной свадьбы
"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини
"Стала часто оголяться. Появился молодой любовник?" Жена 83-летнего Кончаловского Высоцкая станцевала в маленьком бикини
  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео
  "Нам сегодня 10 лет! Надя! 10". Dantes посвятил жене клип, в котором показал кадры их первого свидания. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
"Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу". Волочкова показала задний и передний шпагаты
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
Бабагануш. Популярная восточная закуска из баклажанов. Простой и быстрый рецепт
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Какой красивый животик", "Заметно, что Юра фоткал". Беременная Осадчая на позднем сроке надела белый купальник
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"Красивая пара", "Можно порадоваться и поздравить". 67-летний Макаревич показал новое фото с 37-летней женой
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
"С такой фигурой я бы голая ходила". Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала свою фигуру в платье
  Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
Как правильно обрезать виноград. Подробная инструкция для новичков
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
"Ух какая", "Максимальное излучение секса". Миша Романова позировала на яхте в купальнике с очень глубоким вырезом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS