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Суд в Киеве заочно арестовал Виктора Януковича по делу о "Межигорье"

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Янукович, по данным СМИ, живет в России
Янукович, по данным СМИ, живет в России
Фото: ЕРА

7 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о завладении резиденцией "Межигорье". Об этом проинформировала "Украинская правда".

"После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича... рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения в виде установленного законом порядка", – процитировало издание судью Екатерину Широкую.

Ареста для Януковича в деле о "Межигорье" прокуратура добивалась с 2020 года. Тогда в октябре гособвинение просило отправить Януковича под стражу из-за нарушений условий досудебного расследования. "Причины отказа – нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство", – заявили в суде.

В январе 2021 года ВАКС отказался принимать решение о заочном аресте Януковича, потому что следствие было остановлено из-за розыска сбежавшего президента.

Контекст:

По версии следствия, Янукович незаконно завладел "Межигорьем" совместно с другими лицами. Сумма убытков составила 540 млн грн. Экс-президенту инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 Уголовного кодекса (присвоение, завладение или растрата имущества путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщало "Радіо Свобода", 9 июля 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал секретный указ о передаче комплекса "Пуща-Водица", на территории которого находилось "Межигорье", в пользование тогдашнему премьеру Виктору Януковичу. В том же месяце Янукович выдал распоряжение, которым передал резиденцию и еще 137 га НАК "Надра України". Вскоре "Надра України" заключили бартерный обмен с компанией "Мединвесттрейд", после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Компания "Мединвесттрейд", в свою очередь, продала приобретенную резиденцию компании "Танталит".

В августе 2017-го Киевский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными договоры о выводе "Межигорья" из государственной собственности. В ГПУ отмечали, что отчуждение правительственной резиденции состоялось с превышением полномочий государственной компанией, вне процедуры приватизации "и вообще вопреки законодательно установленному запрету на заключение такого соглашения".

После бегства экс-президента Януковича в Россию, в июне 2014-го, суд вернул земельный участок, на котором расположено "Межигорье", в госсобственность. В 2017 году после ряда судебных процессов в собственность государства перешла сама резиденция.

Заочное расследование дела о завладении "Межигорья" суд разрешил 25 августа 2021 года.

Янукович был президентом Украины в 2010–2014 годах. 22 февраля 2014 года после трех месяцев протестов на Майдане Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Янукович покинул Украину, сейчас с семьей он проживает в России.

В январе 2019-го Янукович был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.

Теги: Межигорье, арест, резиденции, имущество, суд, ВАКС
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