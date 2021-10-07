Суд в Киеве заочно арестовал Виктора Януковича по делу о "Межигорье"

"После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки Януковича... рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или ее изменения на более мягкую меру пресечения в виде установленного законом порядка", – процитировало издание судью Екатерину Широкую.

Ареста для Януковича в деле о "Межигорье" прокуратура добивалась с 2020 года. Тогда в октябре гособвинение просило отправить Януковича под стражу из-за нарушений условий досудебного расследования. "Причины отказа – нарушение правил объявления подозреваемого лица в международный розыск. Также на момент подачи заявления об избрании меры пресечения органы досудебного расследования не возобновили расследование в данном уголовном производстве, как того требует законодательство", – заявили в суде.

В январе 2021 года ВАКС отказался принимать решение о заочном аресте Януковича, потому что следствие было остановлено из-за розыска сбежавшего президента.