НАБУ закрыло производство о возможных злоупотреблениях при закупке вакцин от COVID-19 во времена экс-главы Минздрава Степанова

"17 мая 2021 года указанное уголовное производство закрыто на основании п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК [установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления]", – отметили в НАБУ.

Контекст:

О том, что НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника "Лекхим", 10 февраля сообщил Совет общественного контроля при НАБУ. Уголовное производство было открыто 3 февраля. "Обнародованная цена закупки одной дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%", – отметили в совете.

Предварительная правовая квалификация – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Степанов говорил, что Украина закупает вакцину CoronaVac по цене, одинаковой для большинства стран мира.

16 февраля Степанов назвал дело о закупках вакцин "одним из инструментов информационной войны" против команды министерства. Он заявлял, что расследование негативно повлияет на сотрудничество с производителями, которые уже демонстрируют "неохоту сотрудничать в будущем".

В НАБУ ответили, что расследование не может помешать закупкам вакцин.

17 февраля Степанов сообщал, что Минздрав передал НАБУ материалы, связанные с переговорами о поставке в Украину вакцин от коронавируса.