Путин назначил Поклонскую послом РФ на острова возле Африки

Кабо-Верде является островным государством, которое находится в Атлантическом океане примерно в 600 км на запад от Африки.
В комментарии РБК Поклонская заявила, что для нее это назначение "является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной".
"Пока в планах добраться до страны пребывания, там осмотреться, познакомиться. [...] Я училась и учусь и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо – это ссылка, то для меня это странно", – сказала она.
Поклонская отказалась говорить, по чьей инициативе стала послом в Кабо-Верде, пишет агентство.
Информацию о вероятности назначения Поклонской послом РФ в Кабо-Верде озвучило 27 августа агентство РБК со ссылкой на источники в Госдуме.
В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крыма Россией, Поклонскую назначили "прокурором" полуострова. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". В выборах в Госдуму в 2021 году Поклонская не участвовала.
Генпрокуратура Украины (сейчас это Офис генерального прокурора) в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.