Путин назначил Поклонскую послом РФ на острова возле Африки

Поклонская не сказала РБК, по чьей инициативе стала послом в Кабо-Верде Фото: ЕРА

Кабо-Верде является островным государством, которое находится в Атлантическом океане примерно в 600 км на запад от Африки.

В комментарии РБК Поклонская заявила, что для нее это назначение "является долгожданным, является большой честью и ответственностью перед страной".

"Пока в планах добраться до страны пребывания, там осмотреться, познакомиться. [...] Я училась и учусь и очень рада этому назначению. Если кто-то думает, что назначение чрезвычайным и полномочным послом России, великой страны, где-либо – это ссылка, то для меня это странно", – сказала она.

Поклонская отказалась говорить, по чьей инициативе стала послом в Кабо-Верде, пишет агентство.