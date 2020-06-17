Замглавы МИД Украины Боднар: Поклонскую могут направить в представительство РФ за границу. Тогда мы направим в каждую страну информацию о ее измене

Россия уже пыталась использовать депутата Государственной думы Наталью Поклонскую для контактов с зарубежными странами, не исключено, что ей в пропагандистских целях готовят дипломатическую карьеру. Об этом в интервью "Апострофу", которое опубликовано 17 июня, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
"Она стала одним из исполнителей воли Кремля, и сейчас ей отводят роль рупора в продвижении российских месседжей относительно Крыма. Мы видели, как ее пытались использовать для контактов с иностранными партнерами, выдавали ее за обычного российского депутата, у которого есть возможности спокойно коммуницировать. Но она является обычным рупором пропаганды Кремля и предателем Украины", – отметил дипломат.
По его словам, за рубежом понимают пропагандистскую роль бывшего сотрудника украинской прокуратуры Поклонской. Она по-прежнему находится в западных санкционных списках, поэтому работать в международной организации в качестве представителя РФ ей не удастся.
"Если же, например, Москва захочет ее направить в представительство России за границу – возможный вариант. Но в таком случае мы также направим в каждую страну или организацию полную информацию об указанном лице, о ее измене, о ее роли в совершении Россией агрессии против Украины. И это создаст определенную стену в ее коммуникации, а значит – приведет к нивелированию ее роли и невозможности реализовать свои задачи", – убежден Боднар.
В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, Поклонскую назначили "прокурором" Крыма. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.