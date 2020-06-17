Замглавы МИД Украины Боднар: Поклонскую могут направить в представительство РФ за границу. Тогда мы направим в каждую страну информацию о ее измене

Депутата Госдумы РФ, бывшую сотрудницу украинской прокуратуры Наталью Поклонскую Кремль использует как рупор пропаганды, считает замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар.

Россия уже пыталась использовать депутата Государственной думы Наталью Поклонскую для контактов с зарубежными странами, не исключено, что ей в пропагандистских целях готовят дипломатическую карьеру. Об этом в интервью "Апострофу", которое опубликовано 17 июня, сказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.

"Она стала одним из исполнителей воли Кремля, и сейчас ей отводят роль рупора в продвижении российских месседжей относительно Крыма. Мы видели, как ее пытались использовать для контактов с иностранными партнерами, выдавали ее за обычного российского депутата, у которого есть возможности спокойно коммуницировать. Но она является обычным рупором пропаганды Кремля и предателем Украины", – отметил дипломат.

По его словам, за рубежом понимают пропагандистскую роль бывшего сотрудника украинской прокуратуры Поклонской. Она по-прежнему находится в западных санкционных списках, поэтому работать в международной организации в качестве представителя РФ ей не удастся.

"Если же, например, Москва захочет ее направить в представительство России за границу – возможный вариант. Но в таком случае мы также направим в каждую страну или организацию полную информацию об указанном лице, о ее измене, о ее роли в совершении Россией агрессии против Украины. И это создаст определенную стену в ее коммуникации, а значит – приведет к нивелированию ее роли и невозможности реализовать свои задачи", – убежден Боднар.

В мае 2014 года, вскоре после оккупации Крымского полуострова Россией, Поклонскую назначили "прокурором" Крыма. На выборах, состоявшихся осенью 2016 года, она была избрана в нижнюю палату российского парламента по списку "Единой России". Генпрокуратура Украины в 2014 году открыла против Поклонской уголовное производство по подозрению в государственной измене, в апреле 2016-го – по подозрению в причастности к запрету деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.